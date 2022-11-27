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«Спартак» сменил отель в Санкт-Петербурге. Вероятно, на удачу из-за череды поражений против «Зенита»

«Спартак» сменил отель в Санкт-Петербурге. Последние годы красно-белые останавливались в одном из отелей на Крестовском острове – и постоянно проигрывали «Зениту», преимущественно с крупным счетом.

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