Мишустин перераспределил обязанности между своими заместителями

Российский премьер-министр Михаил Мишустин между вице-премьерами, которые координируют работу федеральных органов исполнительной власти РФ по реализации федеральных и национальных проектов, а также по вопросам государственной политики.
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