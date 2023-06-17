В Петербург прибудет антициклон, несущий с собой относительную прохладу

Погода в Санкт-Петербурге будет формироваться под влиянием процесса по смене антициклонов. Так, Северную столицу покинет очаг повышенного давления, наполненный жарким воздухом, а на его место прибудет следующий, несущий относительную прохладу.
Погода в Санкт-Петербурге будет формироваться под влиянием процесса по смене антициклонов. Так, Северную столицу покинет очаг повышенного давления, наполненный жарким воздухом, а на его место прибудет следующий, несущий относительную прохладу.
Свежие комментарии