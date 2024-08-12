Телеведущая Лера Кудрявцева выступила против замедления YouTube

Телеведущая Лера Кудрявцева в Telegram-канале высказалась против замедления видеохостинга YouTube. Лера Кудрявцева прилетела в Москву после отпуска в Болгарии и удивилась тому, как плохо работает YouTube.
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