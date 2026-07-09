Крупнейшая урановая шахта "Восточный ГОК" получит кредит на модернизацию – Шмыгаль

Кабинет министров Украины принял решение о предоставлении государственному предприятию «Восточный горно-обогатительный комбинат» финансовой помощи в размере 555 млн грн для модернизации производства и увеличения добычи урановой руды.
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