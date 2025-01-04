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Россияне вылетели из Египта после экстренной посадки в Шарм-эль-Шейхе

Россияне вылетели из Египта после экстренной посадки в Шарм-эль-Шейхе

Граждане России, которые находились на борту самолета, совершившего экстренную посадку в аэропорту Шарм-эль-Шейха прошлой ночью, будут доставлены на родину с помощью резервного самолета авиакомпании «Уральские авиалинии».

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