Абитуриентов района Хорошево-Мневники ждут на День открытых дверей

Колледж полиции проводит 31 мая и 1 июня Дни открытых дверей.Абитуриенты могут познакомиться с колледжем, узнать об особенностях поступления, реализуемых программах, оснащении и возможностях трудоустройства.
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