С миру по нитке...
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Почему дома в Якутии висят над землей на бетонных опорах?

В Якутии дома стоят на сваях не ради красоты и не из-за паводков. Разбираемся, почему обычный фундамент там может превратить надежную многоэтажку в аварийное здание и как вечная мерзлота диктует строителям свои правила.

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