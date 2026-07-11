Почему дома в Якутии висят над землей на бетонных опорах?

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

В Якутии дома стоят на сваях не ради красоты и не из-за паводков. Разбираемся, почему обычный фундамент там может превратить надежную многоэтажку в аварийное здание и как вечная мерзлота диктует строителям свои правила.