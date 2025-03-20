Associated Press: Канада хочет снизить зависимость от США в оборонной сфере за счет Евросоюза

Власти Канады ведут консультации с европейцами по вопросу взаимодействия в оборонной сфере, чтобы меньше зависить от США, пишет агентство Associated Press.
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