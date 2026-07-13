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BMW выиграла этап FIA WEC в Бразилии

BMW выиграла этап FIA WEC в Бразилии

BMWНемецкая марка BMW второй раз в сезоне 2026 года выиграла в общем зачёте этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC, добавив к успеху в марафоне «6 часов Спа» победу в гонке «6 часов Сан-Паулу».

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