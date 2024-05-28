Председатель Совфеда Валентина Матвиенко рассчитывает скоро посетить Эфиопию. Об этом она заявила в поздравительной телеграмме своему эфиопскому коллеге Агеньеху Тешагеру по случаю Дня победы демократических сил.
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