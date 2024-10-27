Мэр Смоленска поручил решить проблему ремонта дорог и освещения во дворах на улице Рыленкова

Жители Промышленного района пожаловались на состояние дорог и освещения во дворах. Жители домов 54, 54А и 52 на улице Рыленкова обратились к Александру Новикову с просьбой отремонтировать дорогу и улучшить освещение во дворах.
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