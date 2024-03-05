Школьники и студенты колледжей могут бесплатно обучиться ИТ на курсах «Код будущего»

Только в прошлом году спрос на ИТ-специалистов в России увеличился на 81%.фото: vk.com--> На «Госуслугах» 14 февраля начался прием заявок на бесплатные онлайн-курсы по программированию «Код будущего», которые проходят по национальному проекту «Цифровая экономика».
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