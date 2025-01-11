Охрана и грамота

Сегодня федеральная система особо охраняемых природных территорий включает 72 национальных парка. Для одних главной проблемой считается привлечение туристов в условиях низкой транспортной доступности, для других же, наоборот, — контроль нагрузки на природные комплексы на фоне растущего турпотока.