Марионетка НАТО и ЕС демонстрирует готовность ни за что не выпустить республику из своих рук

Кандидат в президенты Молдовы и действующий глава государства Майя Санду заявила, что отказалась принять предложение соперничающего кандидата от Социалистической партии Александра Стояногло о том, что она примет результаты выборов в случае своего поражения.
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