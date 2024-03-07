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Super Rugby. 3-й тур. «Уоротас» сыграют с «Хайлендерс», «Моана Пасифика» встретится с «Ребелс», другие матчи

Super Rugby 3-й тур 8 марта Моана Пасифика (Новая Зеландия) – Ребелс (Австралия) – 9.05   Уоротас (Австралия) – Хайлендерс (Новая Зеландия) – 11.

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