Новый мэр Тюмени будет выбран 27 июня, гордума объявила конкурс

Сегодня на внеочередном заседании Тюменской городской думы была принята отставка мэра города Руслана Кухарука в связи с его назначением врио губернатора ХМАО и объявлен конкурс по отбору кандидатур на освободившуюся должность главы Тюмени.
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