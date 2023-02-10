МО: ВС РФ в ходе наступления на Донецком направлении за сутки уничтожили до 125 солдат ВСУ

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что российские войска по ходу наступления на Донецком направлении за минувшие сутки ликвидировали до 125 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что российские войска по ходу наступления на Донецком направлении за минувшие сутки ликвидировали до 125 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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