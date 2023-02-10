МО: ВС РФ в ходе наступления на Донецком направлении за сутки уничтожили до 125 солдат ВСУ

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что российские войска по ходу наступления на Донецком направлении за минувшие сутки ликвидировали до 125 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).