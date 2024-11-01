Дочь мэра Оклахомы признана виновной в совращении школьника

В США произошел очередной скандальный случай сексуального домогательства к несовершеннолетней. 27-летняя Эмма Дилейни Хэнкок, работающая учительницей в Уэллстоне, штат Оклахома, была арестована этой весной за неподобающие отношения с 15-летним учеником.