В Астрахани планируют установку камер с функцией распознавания лиц

Развитие системы видеомониторинга «Безопасный город» обсудили на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, которое состоялось накануне под председательством губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.
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