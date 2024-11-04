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Пелоси назвала имя того, кто может стать президентом США в случае смерти Трампа

Пелоси назвала имя того, кто может стать президентом США в случае смерти Трампа

Президентское кресло может занять Вэнс, думает бывший спикер палаты представителейБывший спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси уже стала думать о том, что станет со страной в случае, если Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах, но не сможет руководить страной на протяжении всего срока.

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