Пелоси назвала имя того, кто может стать президентом США в случае смерти Трампа

Президентское кресло может занять Вэнс, думает бывший спикер палаты представителейБывший спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси уже стала думать о том, что станет со страной в случае, если Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах, но не сможет руководить страной на протяжении всего срока.