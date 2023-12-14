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Тишковец: до 30% от месячной нормы осадков выпадет в Москве из-за циклона «Ваня»

Тишковец: до 30% от месячной нормы осадков выпадет в Москве из-за циклона «Ваня»

Столичный регион находится во власти мощного средиземноморского циклона «Ваня». Он принесет в Москву до 30% от месячной нормы осадков, а местами вырастут рекордные для первого месяца зимы полуметровые сугробы.

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