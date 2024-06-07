В Рособрнадзоре заявили, что досмотр не входит в регламент ЕГЭ

Процедура проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) прописана регламентом и положение о каком-либо досмотре школьников в нем отсутствует, напомнил в интервью «Известиям» руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.