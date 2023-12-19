В Миллерово прошел предновогодний турнир по русским шашкам

В рамках предновогоднего районного спортивного фестиваля в филиале РГЭУ (РИНХ) в г. Миллерово прошел турнир по русским шашкам под девизом «Каждый ход ведет к победе» среди обучающихся финансово-экономического колледжа.
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