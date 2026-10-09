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Рамблер

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Агурбаш рассказала об угрозе инвалидности после серьезной травмы

Агурбаш рассказала об угрозе инвалидности после серьезной травмы

Анжелика Агурбаш рассказала о травме позвоночника и риске инвалидности. .

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