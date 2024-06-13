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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Экс-сотрудники SpaceX подали в суд на Маска из-за сексизма и харассмента

Восемь бывших инженеров SpaceX подали иск к основателю компании Илону Маску. Они обвинили миллиардера в увольнении в отместку за то, что они выступили против харрасмента и сексизма, которые он «сознательно и целенаправленно» продвигал в компании.

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