Нетаньяху вступился за Маска после скандала с жестом на инаугурации Трампа

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху занял вступился за американского миллиардера Илона Маска после того, как тот продемонстрировал противоречивый жест, несколько раз вскинув правую руку вверх в ходе выступления на мероприятии в день инаугурации президента США Дональда Трампа.
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