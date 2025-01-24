Нетаньяху вступился за Маска после скандала с жестом на инаугурации Трампа

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху занял вступился за американского миллиардера Илона Маска после того, как тот продемонстрировал противоречивый жест, несколько раз вскинув правую руку вверх в ходе выступления на мероприятии в день инаугурации президента США Дональда Трампа.