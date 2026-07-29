Международный день тигра: в Ленобласти лечат пострадавших от рук человека хищников

Международный день тигра отмечается сегодня. В России по доброй традиции в честь полосатых хищников телебашни в разных регионах украсят специальной подсветкой, чтобы напомнить о том, что этот вид животных нуждается в особой защите.
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