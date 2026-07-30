Новосибирская область получит допсредства на социальную газификацию

Первый заместитель председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков сообщил журналистам о решении Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, касающемся Новосибирской области.
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