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Что удивительного обнаружили чекисты при обыске у Жукова?

Что удивительного обнаружили чекисты при обыске у Жукова?

В январе 1948 года состоялся обыск на даче у маршала – в посёлке Рублёво под Москвой. Может показаться странным, что такое событие произошло.

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Комментарии
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людмила пригарина
Ну и что?
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10 час.
Вадим Кузнецов
&quot;Харлей-Дэвидсон&quot;? Не &quot;Цундап&quot;? Не BMW? Боюсь, что автор что-то путает.
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7 час.
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