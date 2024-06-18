Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 736 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей Русский
    этому автору похоже кол нужно ставить за правописание неуч букварь скурилАмерика "кинет" о...
  • Alex Nемо
    Тут вы не правы. Понимают только после того как их больно ударят по карману. А именно этого Россия не делает Продолжа...Русские бьют США ...
  • Семен Демин
    Здорово!Итог двухдневных ...

Итог двухдневных посиделок в Швейцарии - договорились дальше договариваться

Итог двухдневных посиделок в Швейцарии - договорились дальше договариваться

Lucy Dickerson. Ну штааа.Окончен бал, погасли свечи, коммюнике (для непосвящённых - ни к чему не обязывающая, чисто информативная бумажка, уведомляющая широкую публику о содержании разговоров на саммите, никакой легальной силы не имеющая) подписано (правда, далеко не всеми, а кое-кто из тех, кто всё-таки подписали, потом свои подписи отозвали - наверное, мелкий шрифт прочитали, остолбенели и передумали), можно расходиться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
Забавно...
Ответить
9 час.
Семен Демин
Здорово!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх