Военное обозрение

3 407 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Калинин
    Я думал, что так и помрёт принцемЗавершилась церем...
  • Валентин Щербаков
    Вот какая-то хохлотварь угрожает в Крыму гражданам, а руководство проявляет трусость и не может выгнать эту сумасшедш...Чиновница киевско...
  • В С
    Ловкая статья. Дефицит б.к есть! Пригожин не лукавит, а справедливо негодует. Зачем же мы сдаём мощные Гиацинты 152мм...Пригожин попросил...

Рогозин про ответ на готовящееся контрнаступление ВСУ: Мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия

Рогозин про ответ на готовящееся контрнаступление ВСУ: Мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия

Если Украина начнет мощное контрнаступление на освобожденные территории России, то встанет вопрос о применении тактического ядерного оружия против наступающих украинских формирований.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх