Россияне празднуют День страховщика 6 октября Алла БуроваПрофессиональный праздник тех, кто приходит на помощь в самые тяжелые моменты жизни, День страховщика в Российской Федерации отмечают 6 октября 2023 года.
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