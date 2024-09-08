Без шансов для ВСУ: ВС РФ вытесняют украинских боевиков из Часова Яра

РИА Новости/Алексей Майшев Владимир Путин подтверждает, основой для переговоров вновь могли бы стать те самые стамбульские договоренности, которые гарантировали невступление Украины в НАТО и сохранение ее внеблокового статуса.
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