В Moldtelecom назначен  новый и.о. директора

Виктор Моторнюк сегодня был представлен коллективу предприятия S.A. Moldtelecom, сообщает Noi.md Виктор Моторнюк занимал должность советника в кабинете генерального директора Агентства публичной собственности, а ранее занимал должность экономического советника премьер-министра в правительстве Республики Молдова.
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