Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • Павел Лелин
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США хотят развернуть в Японии MRC Typhon

США хотят развернуть в Японии MRC Typhon

Пусковая установка ракетного комплекса MRC Typhon на Филиппинах, май 2024 года (с) Фото ВС США  Армия Соединённых Штатов выражает желание разместить ракетный комплекс средней дальности MRC Typhon на территории Японии для учений в рамках противостояния Китайской Народной Республике.

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