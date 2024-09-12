БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Наша наивность будет нам очень дорого стоить, если мы будем верить в сказки Запада

Наша наивность будет нам очень дорого стоить, если мы будем верить в сказки Запада

СОВСЕМ  ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Меня, честно сказать, удивляет наивность некоторых россиян. Еще не так опасно, когда речь идет о простых людях, которые мало влияют на принятие стратегических решений.

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Комментарии
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ВС
Валентин Симоньянц
Наши власти напоминают  такой анекдот - &quot;Армянскому радио задали вопрос, что такое наивность, сверхнаивность и предательство? Армянское радио подумало и ответило: Наивность, это когда дочь семиклассница думает, что ее мать девственница, сверхнаивность, когда то же дуиает мать о своей дочери семикласснице, а предательство - это когда и мать и дочь семиклассница имеют любовников.&quot;
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20 час.
Владимир Алтайцев
Простите, автор - а кто  такие  мы?Если  вы имеете  в виду  простой  народ, не  из властных  структур, так  уже  не меньше  20  лет Западу  не верят  подавляющее  большинство  нас. А  во  что и кому  верят верха, сие  нам неведомо  досконально, но  мысли  не  очень хорошие  есть
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19 час.

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