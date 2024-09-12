Наша наивность будет нам очень дорого стоить, если мы будем верить в сказки Запада

Наши власти напоминают такой анекдот - "Армянскому радио задали вопрос, что такое наивность, сверхнаивность и предательство? Армянское радио подумало и ответило: Наивность, это когда дочь семиклассница думает, что ее мать девственница, сверхнаивность, когда то же дуиает мать о своей дочери семикласснице, а предательство - это когда и мать и дочь семиклассница имеют любовников."

Владимир Алтайцев

Простите, автор - а кто такие мы?Если вы имеете в виду простой народ, не из властных структур, так уже не меньше 20 лет Западу не верят подавляющее большинство нас. А во что и кому верят верха, сие нам неведомо досконально, но мысли не очень хорошие есть