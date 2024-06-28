Жители Европы скоро поймут, что все, что делает наша страна, им во благо, Россия сейчас спасает Европу от самой себя, ведь континент погряз в страшном безбожии, заявил академик РАН, лауреат Государственной премии РФ, научный руководитель института востоковедения РАН Виталий Наумкин.
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