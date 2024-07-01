Это надо слышать: Чонгук оставил послание для русских поклонников на русском языке

Привет, АРМИ! Вы же знаете, что ребята из группы BTS и никогда не сдаются, если у них что-то не получается с первого раза? Да днях в сети завирусилась новость о том, что парень, проводя радиотрансляцию, решил выразить любовь своим русскоязычным поклонникам и даже заговорил на русском языке! Он перевел в переводчике фразу «Я люблю вас, ребята», а затем начал старательно повторять ее несколько раз.
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