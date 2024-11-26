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Марджори Тейлор Грин: передача Байденом ядерного оружия Украине будет означать госизмену

Марджори Тейлор Грин: передача Байденом ядерного оружия Украине будет означать госизмену

Конгрессвумен США, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин в соцсети X назвала потенциальную передачу ядерного оружия Украине президентом США Джо Байденом безумной идеей, противоречащей Конституции.

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