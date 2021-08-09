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"Чудо, что никто не пострадал". Как тушат лес в Карелии и Финляндии

"Чудо, что никто не пострадал". Как тушат лес в Карелии и Финляндии

Лето 2021 года в России запомнится лесными пожарами. По данным социологического опроса "Левада-центра" (признан иностранным агентом), 21% респондентов назвали самыми запоминающимися событиями июля 2021 природные катаклизмы: наводнения, пожары.

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