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Число жертв может быть больше 60: 31 год назад казнили Андрея Чикатило

Число жертв может быть больше 60: 31 год назад казнили Андрея Чикатило

Маньяк стал если не самым страшным, то уж точно самым известным душегубом СССР.14 февраля 2025 года исполняется 31 год со дня расстрела серийного убийцы Андрея Чикатило.

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