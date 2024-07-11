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  • Maxim
    Можно сверху скинуть рыбацкую сетьМесть ВСУ за Киев...
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  • Александр Ширай
    Неужели Путин реально будет договариваться с просроченным - это себя не уважать.Скрытый смысл мир...

"Больше такого не повторится": Певец Шарлот записал из СИЗО "покаянное" видеообращение для Патриарха Кирилла и всех верующих

"Больше такого не повторится": Певец Шарлот записал из СИЗО "покаянное" видеообращение для Патриарха Кирилла и всех верующих

Певец Эдуард Шарлот извинился перед патриархом Кириллом и всеми верующими за выходку с оскорблениями, заверив, что понял свои ошибки.

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