Политика как он...
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Политика как она есть

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Скандальный польский режиссер представил свое кино про Путина

Скандальный польский режиссер представил свое кино про Путина

Чем уж этот Патрик Вега оскандалился раньше, я не знаю. Но слово это прозвучало в польских анонсах - прямо в лучших голливудских традициях.

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Комментарии
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федор
А этому пшековскому пидору надо отрежессировать личико !!!!
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8 час.
VB
Vasiliy Belokurov
А вот интересно допустят прокат у нас этой гадости?!
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7 час.
Просто автор
Не-а! Будем требовать недопущения!  А Вы, Вася,смотайтесь в Таллинн, кам под кофеек и попкорн насладитесь.
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2 час.

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