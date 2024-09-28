Пеп о том, что у Артеты «есть вся информация» о «Ман Сити»: «Это может относиться и к делу о 115 обвинениях. Он должен выражаться яснее» 

Главный тренер «Арсенала» работал ассистентом Гвардиолы в «Манчестер Сити» с 2016 по 2019 год. После матча 5-го тура АПЛ на «Этихаде» (2:2) Артете сообщили, что игроки «горожан» жаловались на то, что «канониры» использовали «темные искусства», на что он ответил: «Я был там четыре года.
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