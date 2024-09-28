НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

152 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Olga Chuhutina
    Дура старая.Тарасова об отстр...
  • Eduard
    Хватит на позорищных Олимпиад! Олимпиада в Париже доказала,что там политика,причемпытается опорочить нащи ценности вс...Михаил Дегтярев: ...
  • Eduard
    Спорт вне политики!Михаил Дегтярев: ...

Пеп о том, что у Артеты «есть вся информация» о «Ман Сити»: «Это может относиться и к делу о 115 обвинениях. Он должен выражаться яснее» 

Главный тренер «Арсенала» работал ассистентом Гвардиолы в «Манчестер Сити» с 2016 по 2019 год. После матча 5-го тура АПЛ на «Этихаде» (2:2) Артете сообщили, что игроки «горожан» жаловались на то, что «канониры» использовали «темные искусства», на что он ответил: «Я был там четыре года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх