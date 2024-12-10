В Барнауле "настоятельно рекомендовали" перевозчикам не повышать проезд до 45 рублей

В администрации города подчеркнули, что поднятие стоимости проезда на 10 рублей существенно для барнаульцев В администрации Барнаула прошла рабочая встреча с перевозчиками на нерегулируемых маршрутах № 18, 27, 144, сообщает мэрия в своем Telegram-канале.