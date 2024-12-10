Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • михаил некрасов
    А как же иначе. УГРОЗА НАД РОССИЕЙ С КАЖДЫМ ДНЁМ УВЕЛИЧИВАЕТЬСЯ И УЖЕ НАЧАЛОСЬ ЯДЕРНЫЕ ПОПЫТКИ обрушить нп РОССИИ со ...В Кремле рассказа...
  • Лидия Санникова
    Создают, намеренно, хаос в российских школах...Правительство РФ ...
  • Леонид
    Поздновато придумали. У нас, в Татарстане такие фокусы за собственников уже делали люди из администрации. Даже новое ...За подделку решен...

В Барнауле "настоятельно рекомендовали" перевозчикам не повышать проезд до 45 рублей

В Барнауле "настоятельно рекомендовали" перевозчикам не повышать проезд до 45 рублей

В администрации города подчеркнули, что поднятие стоимости проезда на 10 рублей существенно для барнаульцев В администрации Барнаула прошла рабочая встреча с перевозчиками на нерегулируемых маршрутах № 18, 27, 144, сообщает мэрия в своем Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх