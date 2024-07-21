Эксперт по глобальной ИТ-драме: «Мы точно знаем, что произошло, ремонт займет несколько дней» Максим МорозовАэропорты, больницы, СМИ, магазины переполнены… Что это такое? Нападение или человеческая ошибка? Вот что говорят эксперты.
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