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Спорт Уик-Энд

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«Если футболист отстаёт, то его невозможно ударить по ноге!» - Орлов разобрал эпизод с пенальти «Зенита» в ворота «Факела»

«Если футболист отстаёт, то его невозможно ударить по ноге!» - Орлов разобрал эпизод с пенальти «Зенита» в ворота «Факела»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов разобрал эпизод со спорным пенальти в матче 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Факел» - «Зенит».

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