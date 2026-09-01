«Если футболист отстаёт, то его невозможно ударить по ноге!» - Орлов разобрал эпизод с пенальти «Зенита» в ворота «Факела»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов разобрал эпизод со спорным пенальти в матче 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Факел» - «Зенит».
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