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Под Авдеевкой Ланцет-1 с автонаведением добил Леопарда

Применение «Ланцета» с автонаведением под Авдеевкой примечательно по целому ряду причин. Во-первых, хорошо видно, что система автоматического захвата цели исправно работает и распознаёт цель на фоне земли.

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