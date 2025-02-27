Тайна НАТО под Одессой, «Герани» разносили аэродромы, под Киевом ударили по нефтебазе, удары по Украине на сегодня, 27 февраля Юлия СоколоваВ ночь на 29 февраля в Киеве и области прогремела серия мощных взрывов.
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